Azevêdo ratifica candidatura do PSB em Cajazeiras

O governador do Estado, João Azevêdo, afirmou em entrevista à imprensa nesse final de semana que o PSB estará representado pelo atual líder do governo, Chico Mendes, como pré-candidato a prefeito do município de Cajazeiras em 2024, muito embora tendo como adversária a candidatura do PDT, cujo partido faz parte da base governista.

O fato é que o deputado Júnior Araújo ((PSB) está trabalhando na pré-candidatura da esposa, Ana Emília Araújo, atual presidente do PDT em Cajazeiras, e conta com o apoio do prefeito da cidade, José Aldemir, e da mulher dele, a deputada estadual Dra Paula, ambos do Progressistas e que até então eram inimigos políticos.

O governador ressaltou que a decisão do deputado Júnior Araújo é uma decisão pessoal junto com outro grupo político e ele considerou nada mais natural que isso aconteça.

“Na verdade, a candidatura do PSB estará sendo representada por Chico Mendes que é o líder do governo e que é do PSB”, enfatizou o governador.