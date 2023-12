Prefeito de Lagoa de Roça fala sobre articulações políticas e destinação de recursos

O prefeito de Lagoa de Roça, Severo Luís (PSDB), falou sobre os pisos do magistério e da enfermagem e disse que ainda não há uma definição em relação a esses recursos.

Ele disse que houve um acumulado de R$96 mil que foi pago aos profissionais, mas ainda não há seguridade em relação aos recursos.

O gestor disse que pretende pagar o décimo terceiro a todos os servidores até o dia 20 de dezembro.

Ele frisou que alguns parlamentares têm auxiliado o município com recursos, a exemplo do senador Efraim Filho (União Filho).

Sobre o processo eleitoral de 2024, o prefeito disse que seu grupo é coeso e há uma pretensão do ex-prefeito Ramalho de disputar a eleição no município.

Ele disse que mantém uma boa relação com o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima e também mantém um bom diálogo com o novo presidente do PSDB na Paraíba, Fábio Ramalho.

“Precisamos de alguém que consiga dar segmento ao trabalho”, pontuou.