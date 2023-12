Aparte: aliado de João Azevedo repassa ´recado´ sobre as eleições de 2026

O deputado federal Wilson Santiago (Republicanos) transmitiu ontem (Correio FM) um posicionamento recolhido do governador João Azevedo (PSB) com relação ao ainda muito distante processo eleitoral de 2026.

– O governador, todos nós sabemos, só renuncia ao mandato para disputar uma vaga no Senado se tiver total controle da condução do processo político de 2026. Se ele estiver confortável, (se sentir) que o projeto político e administrativo terá continuidade, que os seus amigos e aliados não sofrerão consequências com essa mudança, ele não terá dificuldade de renunciar. Porém, se ele tiver qualquer dificuldade com relação a isto, ele e seus amigos se sentirão desconfortáveis com o afastamento do cargo. Ele precisa ter o controle total! – discorreu Santiago, em tom de aviso prévio.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui