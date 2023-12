Lìder da Oposição na ALPB afirma que nomeação de Flávio Dino no STF será um desastre para o país

O líder da Oposição na Assembleia Legislativa, Wallber Virgolino também avaliou a possibilidade de nomeação do ex-ministro Flávio Dino para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. “Será um desastre”, declarou.

Segundo ele, Lula, mais uma vez, é previsível nos seus atos, até porque desde o começo da gestão quem estuda política e vive da política sabia que a indicação seria o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino.

“Na verdade, Lula quer se perpetuar no poder e ele quer usar outro poder, que usar a caneta, o poder coercitivo do Judiciário para eliminar seus inimigos e deixar o caminho aberto para fazer o que quiser do Brasil. Isso não é bom nem para direita, nem para a esquerda e muito menos para o Brasil, para ninguém, só para Lula”, avaliou.

Virgolino acredita que com Dino no STF, Lula está querendo se blindar de alguma forma, até porque ele já tem dentro da Suprema Corte pessoas que já vem cumprindo esse papel, mas agora Lula, está colocando um tanque de guerra para de forma efetiva perseguir os adversários dele.

“Como eu já disse: isso vai ser muito ruim para o país, para a população brasileira, inclusive para o próprio PT porque Lula vai ficar gigante sem concorrentes”, completou.