Deputado opina que nação brasileira vai pagar caro com indicação de Flávio Dino ao STF

O deputado estadual Sargento Neto (PL) comentou sobre a possível nomeação do ex-ministro da Justiça Flávio Dino à Suprema Corte, indicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o deputado, trata-se de uma indicação meramente de amigos.

“Infelizmente a nação brasileira vai pagar uma conta que não é dela. Uma nomeação que será de amigo para um amigo e quem vai pagar isso, somos nós brasileiro. Imagina só, o Flávio Dino no STF, o que a nação espera de um homem que foge totalmente dos princípios daquilo que muitos brasileiros defendem”, destacou o deputado.

O deputado disse ainda não concordar com certas posturas políticas de Flávio Dino, que era comunista e agora virou socialista.

“A nossa nação brasileira sofre a cada dia que passa com esse governo do qual ele faz parte. Já estamos chegando ao fundo do poço e agora com a possibilidade dessa nomeação, enquanto o Brasil chora, clama por pessoas de bem, que podiam representar a Suprema Corte e pudesse escutar e não tolher o direito do cidadão de falar”, opinou.

Conforme o Sargento Neto, quando se diz que Flávio Dino é contra a democracia não é ele quem afirma, mas sim o próprio ministro que já externou isso em suas falas quando tem o desejo de regular as redes sociais e a imprensa.

“Ele agora no STF, o que não vai fazer com os políticos, com a imprensa e com o povo brasileiro?”, indagou o deputado.