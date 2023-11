De volta à CMCG, Napoleão quer diálogo com oposição e mandato útil

O sindicalista Napoleão Maracajá (PT) está de volta à Câmara de Vereadores de Campina Grande, Casa Félix Araújo, onde foi diplomado e empossado nesta quarta-feira (29), Ele conseguiu o mandato após o processo de totalização dos votos determinado pela Justiça Eleitoral após a cassação de vereadores por fraude à cota de gênero.

Em entrevista à reportagem do Paraibaonline, Maracajá disse estar orgulhoso por poder, mais uma vez, representar Campina Grande, mesmo que em um curto período.

Questionado sobre como será a sua relação com os vereadores da bancada oposicionista, que ele integra a partir de agora, Napoleão revelou que espera que os colegas estejam alinhados para que possam fazer um trabalho útil à população.

– É um sentimento de gratidão. Ser escolhido para ser vereador de uma das cidades mais importantes do Brasil é algo que nos honra e orgulha muito. O tempo é curto, é um mandato excepcional, mas vou tentar, dentro desse curto tempo, servir ao povo de Campina Grande. Essa casa tem um custo e precisamos dar respostas ao povo. É nesse sentido que vou trabalhar e dialogar com os vereadores de oposição para que possamos ser úteis – afirmou.

Eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o vereador também explicou que não tem pretensões de sair do partido, mas precisa de uma garantia da legenda de que a federação apresente condições para que ele possa ter chances eleitorais de disputar as próximas eleições.

Confira a entrevista em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

