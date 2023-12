Candidato à vaga no Supremo Tribunal visita senadores paraibanos

O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber, esteve com os senadores paraibanos Veneziano Vital (MDB) e Efraim Filho (União Brasil) em busca de apoio (voto).

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

