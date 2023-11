Republicanos cumpre mais um rodízio na ALPB

Em cumprimento a mais um rodízio decorrente de um acordo feito nas eleições de 2022 entre os eleitos pelo Republicanos, os deputados Danielle do Vale e Michel Henrique entram de licença por 121 dias para que os suplentes, Silvio Benjamin e Alexandre de Zezé, continuem no cargo, por conta da volta aos titulares dos mandatos, os deputados Branco Mendes e Jutay Meneses.

O União Brasil também deve movimentar as cadeiras no Legislativo e ceder vez aos suplentes. O anúncio foi feito durante a sessão desta quarta-feira (29), pelo deputado Nilson Lacerda, que é o 1º suplente do partido e está no lugar do titular do mandato, George Moraes.

Esta é a segunda vez que ele assume a suplência. A primeira vez quem cedeu a cadeira foi o deputado Taciano Diniz. Agora a vez será do deputado Gilbertinho, para dar vez ao suplente Airton Lacerda.