Presidente do PDT/JP chama Cartaxo de oportunista e incoerente

O presidente do PDT de João Pessoa, vereador Junio Leandro, em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (29), rebateu as falas do deputado Luciano Cartaxo, que acusou o irmão dele, o presidente do PT, Jackson Macedo, de entregar o partido a Cícero Lucena (PP), em prol da reeleição do vereador.

“Ele é um oportunista e incoerente”, declarou Leandro ao dizer que Cartaxo quando prefeito de João Pessoa nunca o recebeu em seu gabinete e que ele mais que ninguém sabe que Macedo é coerente e tem dignidade, coisa que Cartaxo não teve ao deixar a legenda.

“Quando o PT foi perseguido politicamente e juridicamente, ele foi o primeiro a pular do barco porque ele nunca foi de esquerda. Ele saiu do PT alegando que o motivo principal eram os diversos escândalos envolvendo o partido, como um oportunista terrível. Ele cuspiu no prato que comeu e agora quer comer no prato que cuspiu”, disparou.

Conforme o vereador, Cartaxo não tem voto e quem o elegeu foi a militância, que Lula veio a João Pessoa pedir voto e quase não é eleito deputado. “Ele fala do meu irmão, mas ele quis emplacar a cunhada para a prefeitura, mas ela ficou em 5ª colocação. Ele está desesperado porque quer pegar carona novamente”, disse.