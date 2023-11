O ex-deputado e ex-dirigente do PSDB da Paraíba Pedro Cunha Lima lamentou os escândalos de desvios de verbas recentemente registrados no Hospital Padre Zé e no Hospital das Clínicas, ambos ligados ao governo do Estado.

Em conversa com os jornalistas durante evento de filiação partidária do PSDB, Pedro cobrou dos deputados estaduais a fiscalização ativa e disse que uma Comissão Parlamentar de Inquéritos (CPI) devia ser instaurada na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), para apurar as irregularidades.

– Os deputados têm a obrigação de fiscalizar o governo do Estado, acompanhar de perto toda a investigação que já está acontecendo, mas também abrir espaços de investigações como CPIs para que a gente possa ter respostas e encontrar responsáveis. Na Operação Calvário, o esquema foi desmontado e não houve punição. O atual governador chegou no governo com recursos desviados do Trauma e agora a gente vê o escândalo do Padre Zé, então cada deputado deve cumprir o seu papel – cobrou.

Confira a declaração completa:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui