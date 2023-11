Bruno conta com o apoio do PSDB em 2024: É um partido aliado e amigo

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), também participou, no início da semana, do evento de filiação do PSDB, que reuniu pré-candidatos na Rainha da Borborema.

Ele disse que conta com o apoio do seu ex-partido para a sua reeleição. Segundo depoimento de Bruno à imprensa, o presidente da legenda, Fábio Ramalho e o ex-dirigente, Pedro Cunha Lima, tem sinalizado que estarão ao seu lado construindo a sua candidatura.

– É uma tendência natural. O PSDB é um partido aliado e tanto o ex-presidente, Pedro Cunha Lima, quanto o atual, Fábio Ramalho, já sinalizaram nesse sentido. Eu já estive no PSDB, temos uma excelente relação e estou ajudando o partido a fazer composições para as próximas eleições – lembrou.

Na oportunidade, o prefeito também foi questionado sobre novos nomes para compor a sua gestão e disse que deverá anunciar em breve quem vai fazer parte de sua equipe.

– Vamos fazer esse anúncio no decorrer da semana. Na Amde permanece Luís Artur, ele vem fazendo um belíssimo trabalho, mas com relação aos demais nomes marcamos para essa próxima semana uma rodada de anúncios – apontou.