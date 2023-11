Depois de muita confusão dentro do partido, o vereador Junio Leandro foi reconduzido à presidência do PDT de João Pessoa.

Ele é irmão do presidente estadual do PT na Paraíba, Jackson Macedo, a quem o deputado Luciano Cartaxo, pré-candidato a prefeito em 2024, vem acusando de querer formalizar apoio do PT à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), em prol da reeleição do irmão vereador, que faz parte da base do prefeito na CMJP.

O vereador vinha ameaçando sair do partido caso não fosse reconduzido, uma vez que achava que estava sendo preterido por outras lideranças, que segundo ele, nunca ajudaram na organização do PDT na Paraíba, enquanto que ele, vereador com mandato, não estava sendo informado das decisões partidárias.

“A gente ficou numa insegurança sem saber se íamos ou não assumir o PDT aqui em João Pessoa, o que trazia risco a nossa reeleição”, enfatizou o vereador em recente entrevista à imprensa.

A composição do novo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em João Pessoa foi formalizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). O secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), Marcos Vinícius, assumiu a vice-presidência da sigla.

Confira a íntegra da nova composição do PDT em João Pessoa:

Presidência:

Júnio Leandro Azevedo de Macêdo (presidente);

Marcos Vinícius Sales Nóbrega (vice).

Administrativos:

Karlos Eduardo de Holanda Rodrigues (secretário);

José Tiago Barbosa de Araújo (secretário-adjunto);

Marco Antônio Cartaxo Queiroga Lopes (tesoureiro);

Alberto Laurindo da Silva Júnior (tesoureiro-adjunto).

Membros:

Antônio Fernando dos Santos;

Cristiano E. Almeida Soares;

Evandro Sérgio de Azevedo Araújo;

Jandilson de Lima Arantes;

Josué Batista dos Santos;

João Eduardo Moraes de Melo;

Kléber Geraldo Laurentino dos Santos;

Tatiana Aquiaria Oliveira da Silva.