Secretário de Saúde de CG é recebido por Romero Rodrigues e Ruy Carneiro

O secretário Carlos Dunga Júnior, da Saúde de Campina Grande, está cumprindo agenda em Brasília-DF, desde esta última segunda-feira, 27.

Nesta terça, no Congresso Nacional, foi recebido pelos deputados federais Romero Rodrigues e Ruy Carneiro, ambos do Podemos.

Com os dois congressistas paraibanos, Dunga Júnior assegurou apoio na definição de emendas no Orçamento Geral da União (OGU) em 2024 para a Saúde de Campina Grande.

De acordo com o secretário municipal de Campina Grande, a ótima receptividade de Romero Rodrigues e Ruy Carneiro às demandas de Campina Grande representarão um importante apetite de recursos para o setor no próximo ano.

Nesta quarta-feira, 29, o circuito de Dunga Júnior no Congresso Nacional inclui audiências no Senado e na Câmara dos Deputados.

Será recebido pelos senadores Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) e Efraim Filho (União Brasil). Na Câmara, tem agenda no gabinete do deputado Hugo Motta (Republicanos). Também tem reuniões marcadas no Ministério da Saúde.