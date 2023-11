Envaidecido e agradecido, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (Podemos), falou sobre os burburinhos de que pode disputar a prefeitura da Rainha da Borborema nas eleições do próximo ano.

Em conversa com os jornalistas, durante evento de filiação do seu ex-partido, o PSDB, Romero disse que não tem do que reclamar, apenas agradecer pelos gestos de apoio e carinho que tem recebido, principalmente da população.

Ele alegou que se lembram dele, é porque ele foi um bom gestor, mas que isso não muda o fato de que agora é deputado federal e seguirá em Brasília focando no seu mandato.

– Isso é uma coisa natural. Se lembram meu nome eu não tenho do que reclamar, só agradecer, porque se lembram é porque eu fiz um bom trabalho, mas isso não muda em nada, estou focado no meu mandato de deputado federal. A lembrança sempre é boa, é positiva, mas meu projeto é assumir a liderança partidária, estou incluído no rodízio e estou me dedicando ao setor de turismo – salientou.

Questionado se vai apoiar a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), Romero disse que não é de seu interesse antecipar o pleito do próximo ano, pois o foco deste ano é administrativo e não político.

Assista: