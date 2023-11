Romero Rodrigues: “Discutir definição de eleição é muito prematuro”

O deputado Romero Rodrigues (Podemos) demorou pouco no evento do PSDB em Campina Grande, nesta segunda-feira, alegando que iria se deslocar em poucas horas para Brasília.

Ele novamente foi evasivo sobre a pauta eleitoral.

Confira trechos do que o ex-prefeito declarou, com destaque para algumas expressões ou tempos verbais.

“Convite para partido é o que não falta na Paraíba. Tenho escutado quase todos os dias.

“As amizades têm mais força do que as relações partidárias.

“(disputar a PMCG em 2024) Essa questão é natural, se lembrar do meu nome. Eu não posso reclamar, mas agradecer pelo carinho e pelo respeito comigo (…) Isto não vai MUDAR EM NADA o meu trabalho como deputado federal.

“Nem estou discutindo este tema (eleições 2024). Estou focado em meu mandato como deputado federal. Eu estou com o projeto de ocupar a liderança partidária (do Podemos, na Câmara). Em um dos quatro anos (do mandato) eu serei líder durante um ano. Espero que seja no próximo ano. Há um rodízio. É uma posição superestratégica.

“Grande parte será com emendas genéricas para definir em fevereiro, quando voltar os trabalhos na Câmara Federal.

“Mas tem um compromisso meu de colocar recursos para a construção de uma unidade de oncologia infantil. NÃO SAIO do mandato (de deputado) sem ver a obra concluída. Vou destinar os recursos que sejam necessários.

“Vamos colocar recursos (genéricos) para custeio (…) Uma usina de energia solar (fotovoltaica) para o Fórum Afonso Campos. E posso atender demandas da prefeitura de Campina, como também de outros municípios que me confiaram o voto.

“Discutir definição de eleição é muito prematuro. Antecipar um processo eleitoral interessa a quem? Interessa ao prefeito Bruno? Que nem conseguiria ter um ano administrativo (…) Se você for falar em política, ninguém fala mais em administração.

“Com paciência, tranquilidade e serenidade, nós vamos discutir este tema e resolver no próximo ano.

“Nós dedicamos integralmente. Não tivemos medo de se submeter à Covid e morrer. Foi para salvar vidas e tentar preservar a situação da população campinense e paraibana. A frequência de visitas aos hospitais que cuidavam de Covid fez um nível de exposição que naturalmente eu poderia ter morrido. Mas Deus abençoou, eu não peguei Covid e ajudei a salvar vida.

A unidade de oncologia infantil deverá ser erguida próximo ao Hospital Universitário Alcides Carneiro – antigo prédio do ´barracão do INPS`, em Campina.

*com notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/minoria-na-camara-de-campina-grande/