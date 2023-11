Presidente do PT/PB diz que Cartaxo é invejoso, recalcado e ciumento

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, reagiu com surpresa às críticas recentes feitas pelo deputado estadual Luciano Cartaxo, destacando que o desprezo é total em relação ao tema.

O imbróglio surgiu após Macedo elogiar a trajetória política de Cida Ramos, pré-candidata do PT em João Pessoa.

Em um comentário, o presidente estadual do partido afirmou que a história da deputada está mais identificada com o PT do que a de Luciano, ressaltando que a afirmação é um fato, não uma mentira.

No entanto, Luciano respondeu lançando uma nota pública, na qual acusa Macedo de ser “vendido”.

Macedo questionou o retorno de Luciano ao PT, lembrando um episódio em que ele teria chamado o partido de “corrupto” antes de retornar com a ajuda do próprio Jackson.

Macedo afirmou ainda que o ataque do deputado petista se baseia em “recalque, ciúmes e inveja”.