Pedro Cunha Lima: “sou radicalmente contra” o que João Azevedo representa

Ex-presidente do PSDB no Estado, Pedro Cunha Lima (PCL) comentou que o deputado estadual Fábio Ramalho “chega (ao comando partidário) mostrando serviço e a sua capacidade de articulação”.

“Vamos continuar fazendo oposição ao governo estadual, que não nos representa, em absoluto, reafirmou Pedro.

Conforme o ex-deputado, o atual é “um governo que chegou ao poder através da Operação Calvário. E o que é que a gente assiste? Sai a ´Calvário´, entra o escândalo do Hospital `Padre Zé; e mais recentemente o escândalo do Hospital das Clínicas em Campina Grande”.

“A gente tem o dever de fazer oposição e de oferecer à Paraíba uma alternativa”, propugnou Pedro, acrescentando que “o deputado tem a obrigação típica de fiscalizar o governo estadual e acompanhar de perto toda a investigação que já está acontecendo. Mas também abrir espaços de investigação, como CPIs, para que possamos ter respostas e encontrar os responsáveis”.

O ex-candidato a governador enfatizou que “o atual governador chegou ao poder com dinheiro desviado do Hospital de Trauma (JP), todo mundo sabe disto. Boa parte do secretariado dele se afastou por conta da ´Calvário´ (…) Isto está posto na biografia dele. Ele não consegue se livrar disto”.

“Quando eu encontro João Azevedo eu o cumprimento. Eu respeito a pessoa de João, mas sou radicalmente contra o que ele representa”, enfatizou PCL.

O ´tucano´ igualmente pontificou o fato de o orçamento da Assembleia Legislativa “dá para manter quatro orçamentos do Hospital Napoleão Laureano (JP)”.

Pedro Cunha Lima disse que segue no trabalho de pacificação entre o prefeito Bruno e o deputado Romero, “porque quem ganha é a cidade. Estamos juntos e acredito que vamos continuar unidos”.

Sobre o mal-estar recente com Tovar, Pedro disse que “é página virada. Estamos vivendo um novo momento. Temos uma relação extraordinária”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

