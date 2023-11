O ex-prefeito de Campina Grande e atual deputado federal Romero Rodrigues participou, nesta segunda-feira (27), do evento de filiação do PSDB, que aconteceu na cidade. Romero é ex-filiado do PSDB e prestigiou o encontro partidário.

Em conversa com a imprensa, o ex-tucano foi questionado se vai retornar à legenda e respondeu afirmando que o que não falta para ele é convite para integrar partidos na Paraíba.

Ele disse que apesar dos chamados, está satisfeito no Podemos e deve continuar na sigla.

– Eu estou muito satisfeito no Podemos. Já fui do PSDB, não troquei de partido quando tive a oportunidade na janela partidária, então a tendência é que eu permaneça no Podemos. O que não falta é convite para partidos na Paraíba. Eu tenho recebido convites todos os dias, mas amizades falam mais alto que composições partidárias – apontou.

Veja no vídeo a declaração de Romero Rodrigues:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui