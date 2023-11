Júnior Araújo descarta filiação ao PDT

O deputado Júnior Araújo descartou sair do PSB para se filiar ao PDT, partido este que está sob a presidência de sua esposa, Ana Emília Araújo, em Cajazeiras.

Ela tem ainda o nome cotado para disputar a prefeitura do município nas eleições do próximo ano, se filiou ao partido para poder entrar na disputa e assumiu a presidência do PDT.

“Nunca pensei nessa finalidade”, declarou o socialista que disse ainda que já havia tratado dentro do PSB de não mais disputar o cargo de prefeito de Cajazeiras, muito embora seja um sonho seu, mas entende que não é momento. Neste caso, o deputado abre espaço para a entrada da esposa no cenário político de Cajazeiras.

Segundo ele, Ana Emília tem toda a liberdade para conduzir o partido em Cajazeiras e, certamente, estará compondo a chapa majoritária no ano que vem.

“Esperamos também poder fazer uma bancada de vereadores na nossa cidade dando ao PDT o tamanho que ele merece no Estado”, disse.

Contudo, o PSB deverá ter como pré-candidato a prefeito de Cajazeiras, em chapa adversária ao PDT, o deputado Chico Mendes, atual líder do governo.

Para Júnior Araújo nada mais normal porque havia esse acordo anterior de que quem quisesse disputar as eleições municipais ficaria também com a condução do PSB em Cajazeiras.

Ele negou também que por conta dessa aliança pessoal com o PDT tenha havido qualquer ranhura com o governador do Estado, João Azevedo (PSB), já que havia desistido de disputar a prefeitura pelo PSB e tem trabalhado no nome da esposa na disputa pelo PDT.

“Não há qualquer ranhura, o que é combinado não é caro”, avaliou o deputado.