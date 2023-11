Fábio Ramalho pede que Romero seja ‘mais ouvido” na PMCG

O PSDB recebeu ontem, conforme a sua direção estadual, cerca de 20 pré-candidatos a prefeito, em solenidade realizada em Campina Grande.

Um pouco antes do evento, em entrevista à maior audiência regional radiofônica no horário – Jornal da Manhã, Rádio Caturité FM (104.1) -, o presidente do partido, deputado Fábio Ramalho, disse que aposta na permanência do deputado Romero Rodrigues (Podemos) na base governista em Campina Grande.

“Tudo tem que ser construído e conversado”, observou Ramalho, acrescentando que Romero “precisa ser ouvido e participar das decisões administrativas da prefeitura”.

Quanto ao deputado Tovar Correia Lima, o dirigente ´tucano´ comentou que “ele vai se manter na oposição” na Assembleia Legislativa.

Fábio Ramalho informou que ficou para o próximo ano a definição acerca de sua eventual participação no secretariado do prefeito Bruno Cunha Lima.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

