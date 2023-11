Deputado Tovar afirma que não tem tempo para prestigiar eventos da PMCG

O deputado Tovar Correia Lima (PSDB) disse, durante evento nesta segunda-feira do PSDB em Campina Grande, que a bancada de oposição na Assembleia Legislativa ainda não pautou a recente operação da Polícia Federal que teve como alvo o Hospital das Clínicas de Campina Grande.

“A oposição não discutiu ainda este assunto”, frisou.

Segundo o deputado, “está em ênfase a questão do Hospital Padre Zé (em João Pessoa). Existe a tentativa de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito)”.

No mesmo diapasão de Romero, Tovar jogou para o futuro as decisões do seu grupo para Campina: “Vamos discutir no ano que vem com os campinenses quais os caminhos que a cidade entenda que a gente deva percorrer. Aí sim a gente toma decisões”.

Indagado se “ainda se considera aliado do prefeito Bruno”, o deputado respondeu: “Por que não?”

Logo seguida, o ´tucano´ elaborou uma frase dúbia: “Eu tenho profundo respeito pelos que PASSAM pela minha vida, seja na minha privada ou pública. E continuarei tendo”.

Ao ser questionada a razão para ter sumido dos eventos da prefeitura campinense, Tovar respondeu aladamente: devido “às minhas atribuições”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

