O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) manifestou sua defesa pela inclusão de quadros do partido na composição da gestão do prefeito Cícero Lucena, do Progressistas.

Bezerra ressaltou a importância do PSB, destacando seu tamanho, força política e o apoio explícito do governador João Azevêdo como motivos para uma participação mais efetiva no governo municipal.

“Não é novidade que sempre defendi que o PSB, pela força que tem, pelo tamanho que possui e pelo apoio explícito declarado pelo governador João Azevêdo, tenha uma participação mais efetiva no governo”, afirmou.

Hervázio também trouxe à tona a existência de uma insatisfação interna dentro do PSB em relação ao tamanho e espaço que o partido ocupa na administração de Cícero Lucena.