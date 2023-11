Cida Ramos diz que militância do PT vai escolher o melhor pré-candidato em JP

A pré-candidata a prefeita da capital paraibana, Cida Ramos (PT) esclareceu recentes comentários sobre apoios internos dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) na Paraíba.

Sobre as declarações do presidente do partido na Paraíba, Jackson Macedo, que expressou seu apoio pessoal à pré-candidatura, ela afirmou que tais afirmações são opiniões individuais e não representam a posição oficial do partido.

“Vai ter prévia e a militância vai escolher. O partido não precisa disso. O momento é de expor ideias e programas. É uma necessidade de João Pessoa que as forças Progressistas tenham uma candidatura”, declarou.

Ramos enfatizou a importância do processo de prévias como um meio democrático para que a militância possa escolher o representante do PT na corrida eleitoral.

Ela destacou que, mais do que disputas internas, o foco deve ser atender às demandas da população e apresentar propostas sólidas para a cidade.