Veneziano: indicações de Lula só deverão ser apreciadas em 2024

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), 1º vice-presidente do Senado, disse ao jornal O Globo que não dá tempo de votar as indicações do presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e para o Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano, mesmo que sejam enviadas nas próximas semanas.

Com as votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), o calendário é curto.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

