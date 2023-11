“Sai a Calvário e entra o escândalo do Padre Zé”, critica Pedro

O ex-deputado Pedro Cunha Lima esteve presente no evento do PSDB no final de semana e considerou que o novo presidente da legenda na Paraíba, Fábio Ramalho, já está mostrando sua capacidade de colaboração.

Pedro frisou que o PSDB vai fazer oposição ao governo de João Azevêdo (PSB) nas eleições do próximo ano, com a colaboração de diversos agentes políticos.

“Temos um papel a cumprir. Vamos continuar fazendo oposição ao governo do Estado, que não nos representa. Sai a operação Calvário e entra escândalo do Padre Zé. Temos o dever de fazer oposição”, pontuou.