Romero: “Antecipar o processo eleitoral interessa a quem?”

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) esteve presente no evento do PSDB, ocorrido no fim de semana, e disse que ainda é muito cedo para tratar sobre a conjuntura eleitoral de 2024.

Ele considerou, em entrevista a uma emissora de rádio, que a discussão prematura sobre política atrapalha a área administrativa que deve ser priorizada no momento.

“Eu acho que discutir definição de eleição é muito prematuro. Antecipar um processo eleitoral interessa a quem?”, disse.

Romero ainda frisou que a discussão eleitoral será feita com muito diálogo e serenidade no momento certo.