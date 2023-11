Com o intuito de fortalecer a legenda para as eleições do próximo ano, o PSDB realiza nesta segunda-feira (27), um evento de filiação de pré-candidatos.

O encontro partidário acontece no auditório do Suellen Caroline, no bairro do Catolé, em Campina Grande, a partir das 9h30.

À reportagem da Rádio Caturité FM, o presidente do PSDB na Paraíba, Fábio Ramalho, disse que o partido segue na missão de buscar nomes fortes para a disputa dos próximos pleitos.

Segundo ele, pelo menos vinte pré-candidatos serão filiados durante o evento.

– Serão vinte, mas poderemos chegar aos vinte e quatro respeitando a cota de gênero com filiações do sexo oposto. A intenção é fortalecer o PSDB em todo o Estado, esse foi o pedido do sempre deputado Pedro Cunha Lima (ex-dirigente do PSDB). Estamos trabalhando para fazer em Campina Grande, nas próximas eleições, pelo menos três vereadores. Por isso estamos lutando para construir essa semana pra chapa proporcional – salientou.