PSDB da Paraíba reuniu aliados em Campina Grande

Na manhã desta segunda-feira (27), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) da Paraíba reuniu lideranças políticas durante o evento de filiação na Rainha da Borborema, o segundo maior colégio eleitoral paraibano, o encontro aconteceu no auditório Suellen Caroline.

Além da presença do presidente do partido e deputado estadual, Fábio Ramalho, o evento também contou com várias lideranças políticas a exemplo de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, Linsinho do município de Natuba, Nilton de Almeida da cidade de Cacimbas, a prefeita de Lagoa Seca Dalva Lucena, o prefeito de Montadas, Jonas de Souza.

Também estiveram presentes o deputado federal Romero Rodrigues, o deputado Estadual Tovar Correia, o presidente do ITV e ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, o ex-deputado Manoel Ludgero, a ex-deputada e presidente do PSDB Mulher, Iraê Lucena, o presidente da Juventude do PSDB Paraíba, Thulio Veloso e a presidente da Diversidade Tucana, Nicole D’Lamarck.

“Fizemos um evento grandioso conseguimos reunir em uma segunda-feira 250 correligionários, 5 Prefeitos do PSDB, 34 lideranças de toda Paraíba e 2 novos prefeitos para o nosso partido, o PSDB está retomando o seu protagonismo e vamos trazer mais prefeitos e lideranças para o pleito do Ano que vem”, afirmou o deputado estadual e presidente do partido, Fábio Ramalho.