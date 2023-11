Presidente do PT afirma que partido tem levado em consideração os interesses do governo federal

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo afirmou em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (27), que os municípios têm sua autonomia para discutir as suas táticas eleitorais, mas a direção nacional vai acompanhar de perto para que o município não construa uma tática eleitoral distante do que a nacional quer.

Segundo ele, João Pessoa deve ter candidatura própria, mas a última palavra será da executiva nacional. porque os partidários têm que levar em consideração os interesse do presidente Lula e pode ser que o PT resolva acompanhar à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), que conta com o apoio do PSB do governador João Azevedo.

“O PT é um partido nacional que tem os seus interesses nacionais. Eu acho, inclusive, que é o único partido nacional. Então, esses interesses têm que ser levados em consideração. Ou seja, a governabilidade, a sustentação do governo no Congresso Nacional, a defesa da democracia,a luta contra o bolsonarismo, a reeleição de Lula em 2026, que é uma prioridade para nós. Tudo isso, a direção nacional leva em consideração”, explicou.

Macedo explicou ainda que quando a nacional centraliza as capitais e as cidades com mais de 100 mil eleitores é porque ela leva em consideração esses critérios e não porque os municípios não tenham autonomia para resolver as questões eleitorais.

“A direção nacional tem cuidado para que esses municípios não fujam, muito do que tem se discutido em relação à tática eleitoral nacional”, atestou.