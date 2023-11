O deputado Fábio Ramalho, atual presidente do PSDB, minimizou o ensaio do filiado Tovar Correia Lima para o grupo do governador João Azevêdo. Nas últimas semanas a hipótese de que Tovar faria uma aliança com o governador foi ventilada, mas ele ainda continua oposição ao governo na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira, 27, Fábio assegurou que Tovar continua com oposição ao governo do estado, pois essa posição faz parte de sua identidade política.

– A identidade de Tovar é no PSDB, é dentro da oposição e eu tenho certeza que ele vai continuar nesse caminho. Ele vai continuar, Romero vai continuar, Veneziano, Rui Carneiro, Pedro Cunha Lima, para que a gente possa, no futuro, apresentar esse projeto que é tão bem falado da oposição na Paraíba – apontou.

Fábio também revelou que recebeu o convite para integrar a gestão municipal de Campina Grande, mas que no momento a sua prioridade é reestruturar o PSDB.