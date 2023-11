Ainda filiado ao Partido Liberal, o radialista e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Nilvan Ferreira, mandou um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder nacional do partido: “Não vamos embarcar no projeto de Marcelo Queiroga”.

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Caturité FM, quando perguntado como recebeu a orientação de Bolsonaro sobre o candidato ser o ex-ministro Queiroga.

Para Nilvan, essa não é uma boa alternativa, já que Marcelo não tem votos e deve ser usado para trocas de apoio no segundo turno.

Nilvan revelou que, por mais que respeite Bolsonaro não vai apoiar Marcelo, pois essa é uma escolha de Wellington Roberto, atual presidente do PL na Paraíba, que declarou apoio ao governador João Azevêdo (PSB).

– Nós temos um projeto definido, um candidato a prefeito definido, uma linha de posicionamento definida e não vamos embarcar, com todo respeito a Bolsonaro, no projeto de Marcelo Queiroga, porque é o projeto que representa o PL de Wellington Roberto, que há poucos dias declarou apoio a João Azevêdo. Essa fratura exposta do PL que quer apoiar o governo, e que é aliado do PT de Lula, não nos seduz – reverberou.