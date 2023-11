Governador se mostra irritado com declarações do presidente do PSB sobre candidatura em JP

O governador João Azevedo (PSB) se mostrou irritado com as declarações do presidente do seu partido, deputado federal Gervásio Maia de que o partido pretende sair com candidatura própria,quando o próprio governador já reiterou várias vezes que o apoio será dado à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

“Eu tenho dito claramente e por diversas vezes que o PSB é um partido extremamente democrático. As pessoas não são impedidas de dizer o que pensam e o que acham. Entretanto, a unidade do partido se consegue discutindo. Essa é uma opinião do deputado Gervásio Maia e não uma posição do partido PSB”, disse.

Indagado quando o deputado Gervásio Maia falava como presidente do PSB, o governador respondeu que nesse caso, ele está dando uma opinião pessoal e que não é o partido que está se posicionando.

“O PSB tem um presidente e uma executiva e as decisões são tomadas de forma colegiada”, refutou