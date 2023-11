Fábio Ramalho diz que Romero continua aliado de Bruno

Questionado sobre a possível ida de Romero Rodrigues (Podemos) para o grupo do governador João Azevêdo (PSB), o presidente do PSDB da Paraíba, Fábio Ramalho, disse para a reportagem do Jornal da Manhã, da Caturité FM, nesta segunda-feira (27), que essa possibilidade está descartada.

Conforme Fábio, Romero seguirá no grupo das oposições ao governo e deve marchar junto com Bruno Cunha Lima (PSD), prefeito de Campina Grande, que vai disputar a reeleição.

Ainda segundo o tucano, o grupo das oposições sonha em ver Romero governador da Paraíba e vai trabalhar para que isso ocorra no próximo pleito estadual.

– Eu continuo, sem sombras de dúvidas, acreditando nessa aliança (Bruno e Romero). Ele tem um grande eleitorado e deve, cada vez mais, participar das decisões políticas e administrativas da nossa cidade. O sonho de Romero e o nosso sonho é ver ele na majoritária no nosso estado e essa oposição vai caminhar unida – bradou.