Deputado diz que decisões sobre eleições de Campina vão ficar para 2024

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) participou do evento do PSDB realizado nesta segunda-feira (27) em Campina Grande e disse em entrevista que o momento de discutir sobre as eleições de 2024 é em 2024.

Ele destacou que o momento é de fortalecimento dos partidos e lembrou que está no PSDB desde 2008, quando concorreu as eleições pela primeira vez.

Tovar comentou que permanece aliado do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) e revelou que a última conversa que teve com o gestor foi muito proveitosa. Também explicou que o que o deixa distante das solenidades de Campina Grande são suas atribuições.

“Tenho um profundo respeito por todos aqueles que passam pela minha vida e continuarei tendo”, disse.

Veja o vídeo:

*vídeo: paraibaonline