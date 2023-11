O deputado estadual, Luciano Cartaxo, que pretendente disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições do próximo ano pelo PT, rebateu as declarações do presidente estadual da legenda, Jackson Macedo que, segundo ele, insiste em dizer que a confirmação da disputa pela prefeitura é da direção nacional, uma vez que foi algo já definido pela executiva municipal da capital paraibana.

Conforme Cartaxo, a explicação de como vem agindo Jackson Macedo contra a candidatura própria do PT só tem uma direção.

“É que Jackson quer reeleger o irmão vereador, Junio Leandro, que faz parte da base de sustentação do prefeito Cícero Lucena (PP) na Câmara de João Pessoa”, refutou.

Em nota à imprensa, Cartaxo contradiz as declarações do presidente Jackson Macedo e diz que se depender do presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, não haverá nenhuma candidatura própria no estado em 2024.

Confira a nota:

Sobre as declarações de Jackson Macedo, presidente do Diretório do PT da Paraíba, à Rádio CBN, a respeito da eleição em João Pessoa, é preciso dizer que “ser de esquerda” não é entregar o PT de bandeja a Cícero Lucena, à direita, em troca de garantir a reeleição de seu irmão a vereador, inclusive por outro partido, como Jackson está tentando fazer.

O Diretório Estadual do PT teve uma única reunião com quórum no último ano. O partido só tem um prefeito em toda a Paraíba e, a depender de seu presidente, não terá mais nenhum após a próxima eleição.

Jackson Macedo deveria trabalhar para fortalecer o Diretório Estadual ao invés de oferecer opinião sobre os rumos da candidatura municipal em João Pessoa, onde temos verdadeiramente chances reais de vencer as eleições.

LUCIANO CARTAXO

Deputado Estadual pelo PT, ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de João Pessoa