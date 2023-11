Vereadora ´Dra. Carla´ avisa que tentará à reeleição à CMCG

Atualmente residindo em João Pessoa, a ´Dra. Carla´, que disputou o pleito de 2020 pelo PSC, verbalizou que sentia uma “uma emoção que a ficha ainda vai cair”.

“A cota já é um preconceito, e ainda ser lesada”, lamentou.

Ela frisou que “estou na oposição, que me acolheu”, e que – como odontóloga – pretende se dedicar no mandato, com especial atenção, para a saúde bucal da população.

´Dra. Carla´ – como registrou seu nome na justiça eleitoral – deseja disputar a eleição: “Vou ver ainda um partido. É preciso mulheres na campanha”.

Informação repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

