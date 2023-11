Vereador confirma convite para ingressar na base governista em Campina

Efetivado agora como vereador, Bruno Faustino (PTB-CG) externou a “sensação de alivio”.

“Um processo muito longo, praticamente três anos. São quatro vereadores que não deveriam ter ficado de fora (…) Que todos que queiram burlar a lei sejam alcançados”, enfatizou.

Faustino comentou que “vamos exercer da forma mais firme e forte o nosso mandato”.

O novo vereador disse que “está com os advogados” a decisão de buscar uma indenização do Poder Público pelo fato de ter perdido praticamente três dos quatro anos do mandato.

O edil afirmou que “continuarei na oposição. Faço oposição há praticamente sete anos e não vejo nenhum motivo para mudar de lado”, até porque “gosto de cumprir o que foi apregoado na eleição”.

Bruno Faustino admitiu que “foi convidado para se integrar à base governista: Fui procurado e já disse que estou bem onde me encontro”.

