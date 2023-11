Pimentel Filho: somos obrigados a mudar de partido

O vereador Pimentel Filho – que havia assumido em definitivo o mandato no começo deste ano com a eleição do Sargento Neto (REP) como deputado estadual – teve o seu mandato reconhecido retroativamente ao começo da atual legislatura (2021).

Ele realçou que “a oposição passa a ser maioria absoluta” na Câmara campinense, “e vamos continuar da forma que estamos fazendo”.

O vereador confirmou que vai se filiar ao PSB para disputar a reeleição no ano que vem: “Na realidade, as regras do jogo mudaram, e temos que acompanhar essas mudanças. Não é porque vem uma eleição que estamos mudando de partido”.

“O próprio presidente da Câmara (Marinaldo Cardoso, do Republicanos) – prosseguiu Pimentel – vai ter que mudar de partido, porque mudaram as regras do jogo. Isto deve mudar no Brasil. E somos obrigados a mudar, porque caso contrário ficamos de fora. É a regra do jogo, é o que o país nos oferece”.

Informação repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a coluna completa do final de semana, acesse aqui