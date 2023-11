“Os verdadeiros prejudicados perderam três anos”, critica vereador campinense

“Aqueles que cometeram a fraude eleitoral foram parabenizados, isso eu não posso ficar calado”, afirmou o vereador Bruno Faustino (PTB), que teve seu mandato efetivado na Câmara Municipal de Campina Grande, após retotalização dos votos por parte da Justiça Eleitoral.

Em entrevista ao Paraibaonline, ele criticou os colegas da Casa Félix Araújo que estão lamentando os vereadores que tiveram seus mandatos cassados, afirmando que os verdadeiros prejudicados foram aqueles que passaram três anos sem mandato efetivo.

Veja na íntegra o posicionamento do edil em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

