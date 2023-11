Napoleão Maracajá: “Foi o processo mais demorado do Brasil”

“Foram 3 anos de muita luta, de muita dificuldade. Foi o processo mais demorado do Brasil. O crime compensou para aqueles que fraudaram as eleições, mas o mais importante é que a justiça foi feita. Antes tarde do que tarde demais”, registrou ontem o sindicalista Napoleão Maracajá, que está de volta ao Legislativo campinense.

Sobre a sua atuação nessa etapa final da atual legislatura, ele disse que “tudo aquilo que for bom para o povo terá a minha posição, e tudo aquilo que tiver irregularidade, serei um forte oponente”.

Napoleão – primo do também vereador Renan Maracajá (Republicanos) – informou que “temos pelo menos oito projetos, dos quais cinco serão impactantes e vão alterar a estrutura de Campina Grande, se forem aprovados, tanto na Câmara quanto no Executivo”.

Informação repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

