Vídeo: Márcio Melo revela se vai deixar a Urbema para assumir mandato

Em resposta à determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), a Justiça Eleitoral conduziu, nesta sexta-feira, 24, a retotalização dos votos para vereador em Campina Grande, referente às eleições municipais de 2020.

Presidida pelo juiz Antônio Reginaldo Nunes, da 16ª Zona Eleitoral, a condução resultou na declaração de Antônio Pimentel, Carla Cislayne, Bruno Faustino e Napoleão Maracajá como eleitos.

Antônio Pimentel, que já havia assumido a titularidade do mandato com a renúncia de Sargento Neto, eleito deputado estadual, abriu espaço para o primeiro suplente do PSD, Márcio Melo, tomar posse.

Durante a coletiva após o processo, Márcio Melo foi questionado sobre sua decisão de assumir o mandato ou permanecer na Urbema, e sua resposta foi clara:

“Irei exercer o mandato e defender as causas da população”, enfatizou Márcio Melo.

Ao ser indagado sobre sua posição em relação ao governo municipal, ele afirmou estar na base governista do prefeito Bruno Cunha Lima.

Já sobre o distanciamento entre o prefeito Bruno e o deputado Romero Rodrigues, Márcio Melo expressou sua disposição em analisar a situação.

“Irei conversar com o deputado Romero Rodrigues para compreender todo o cenário, além de dialogar com meus companheiros”, declarou.

Confira o vídeo: