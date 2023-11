A direção nacional do Progressistas sinalizou que vai “deserdar” candidatos do partido que se unirem ao PT nas eleições municipais de 2024.

“Quem for aliado de petista não vai receber recursos do PP”, afirmou o presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI).

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: o ´arquivo vivo´ Fabrício Queiroz (paraibaonline.com.br)