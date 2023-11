Em meio à retotalização de votos que alterou a composição da Câmara Municipal de Campina Grande nesta sexta-feira, 24, a vereadora Doutora Carla, expressou sua alegria ao assumir o mandato.

“A ficha ainda vai cair, mas o sentimento é só de alegria e gratidão, porque agora eu posso dizer para o que eu vim”, declarou Carla.

O processo eleitoral, coordenado pela 16ª Zona Eleitoral e motivado pela cassação de mandatos de quatro vereadores por fraude à cota de gênero, trouxe uma nova dinâmica para a Casa Félix Araújo. Entre os novos ocupantes de cadeiras, estão os suplentes Napoleão Maracajá, Bruno Faustino, Márcio Melo e a própria Doutora Carla.

Ao falar sobre sua posição política, Carla destacou que será oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima e que estará ao lado dos companheiros que compartilham sua jornada há três anos.

Sobre o curto período de menos de um ano de trabalho pela frente, Doutora Carla disse que tem vários projetos que pretende colocar em prática, especialmente na área da saúde bucal, entre outros.

“Tarde foi ontem. Hoje ainda dá”, disparou.

Ela ainda afirmou que planeja concorrer à reeleição, mas ressaltou a necessidade de dialogar com o presidente do partido.

“Precisamos de mulheres na campanha”, acrescentou.

Confira o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

