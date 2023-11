Na manhã desta sexta-feira, 24, a Justiça Eleitoral realizou o processo de retotalização de votos no município de Campina Grande. Coordenado pela 16ª Zona Eleitoral, o procedimento foi uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) em virtude da cassação dos mandatos de quatro vereadores por fraude à cota de gênero.

Os vereadores Waldeny Santana (União), Dinho Papaléguas (União), Carol Gomes (Pros) e Rui da Ceasa (Pros) tiveram seus mandatos cassados, o que abriu espaço para a retotalização dos votos. Com isso, assumem os mandatos na Casa Félix Araújo: Márcio Melo, Carla Cyslaine, Napoleão Maracajá e Bruno Laerte Faustino.

O juiz eleitoral responsável pela condução do processo, Dr. Antonio Reginaldo Nunes, concedeu uma entrevista onde detalhou os passos a serem seguidos após a conclusão da retotalização. Entre eles, a publicação de editais dos vereadores eleitos, seguido pela alimentação do sistema e a comunicação formal ao presidente da Câmara.

Ele informou que a diplomação dos eleitos está marcada para o dia 29 de novembro. O procedimento será realizado utilizando o próprio sistema eletrônico. Os eleitos deverão acessar o sistema, retirar o diploma, e em seguida, se apresentar na Câmara Municipal para a cerimônia de posse.

O magistrado informou que o resultado da retotalização será encaminhado ainda hoje à Câmara Municipal, adiantando a data da diplomação para permitir que os eleitos se preparem para o próximo passo.

Confira o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui