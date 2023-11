Ex-assessor e ex-braço direito do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz reapareceu na ribalta ao se queixar do que chamou de “migalhas” que receberia no presente, por serem insuficientes para se bancar.

De acordo com o jornal O Globo, Fabrício disse que “sabe de tudo”, com o lamento de que outros aliados beneficiados pela família Bolsonaro estariam com a “vida resolvida”, mediante cargos comissionados e contratos milionários.

“Tô passando uma dificuldade muito grande, e eu tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui… Tô com problema financeiro mesmo, irmão — afirma Queiroz em áudio (de 2022) divulgado ontem pelo site Metrópoles, com um adendo: “Não é com migalhas que me dão aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara”.

Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

