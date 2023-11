“Antes tarde, do que tarde demais”, dispara Napoleão Maracajá

A Justiça Eleitoral realizou, na manhã desta sexta-feira, o processo de retotalização de votos no município de Campina Grande, atendendo a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

O procedimento foi coordenado pela 16ª Zona Eleitoral e teve como motivação a cassação dos mandatos de quatro vereadores, Waldeny Santana (União), Dinho Papaléguas (União), Carol Gomes (Pros) e Rui da Ceasa (Pros), por fraude à cota de gênero.

Com a cassação, abriu-se espaço para a posse de novos vereadores na Casa Félix Araújo. Assumem os mandatos Márcio Melo, Doutora Carla, Napoleão Maracajá e Bruno Faustino.

Em meio a este cenário, Napoleão Maracajá expressou sua gratidão pela oportunidade de representar novamente o povo campinense.

“Quero agradecer a minha família, amigos e tenho certeza que tem uma determinação de Deus nesse projeto”, afirmou o agora vereador.

Ao ser questionado sobre sua posição política, Napoleão destacou que terá uma postura firme em defesa do que considera correto para Campina Grande.

“Tudo aquilo que for bom para o povo terá a minha posição, e tudo aquilo que tiver irregularidade, será um forte oponente”, ressaltou.

Quanto aos projetos a serem implementados em seu novo mandato, Napoleão revelou:

“Temos pelo menos 8 projetos, dos quais 5 serão impactantes e vão alterar a estrutura de Campina Grande, se forem aprovados, tanto na Câmara quanto no executivo”, afirmou o vereador.

Ao ser questionado sobre o que a população pode esperar de seu mandato, Napoleão enfatizou:

“Aquilo que já faço, muita luta, muita garra, muita fiscalização, muito compromisso com o povo, sem vender ilusão, sem mentir, com uma conversa muito séria e honesta com o povo de Campina Grande, mas acima de tudo muito trabalho para fazer jus à confiança do povo em me dar mais um mandato de vereador”, afirmou

Ao comentar sobre o longo processo que culminou na retotalização dos votos, Napoleão expressou sua satisfação com a justiça sendo feita.

“Foram 3 anos de muita luta, de muita dificuldade, foi o processo mais demorado do Brasil. O crime compensou para aqueles que fraudaram as eleições, mas o mais importante é que a justiça foi feita. Antes tarde do que tarde demais”, concluiu.