Vídeo. Vereador campinense diz que colegas de Câmara elogiam o crime

O vereador campinense Bruno Faustino (PTB), que deverá ser efetivado nesta sexta-feira no mandato, com a retotalização dos votos por parte da justiça eleitoral, fez um protesto na sessão desta quinta-feira do Legislativo.

“Não vejo nenhum comentário que fomos penalizados. É como se fosse o crime sendo elogiado. E os verdadeiros prejudicados não têm uma defesa. Quem fez de forma correta e justa não tem a sensibilidade de alguns”, protestou Bruno.

Ainda de acordo com o edil, “fui usurpado do meu mandato por três anos. Ou não?”

Veja aqui trecho de seu discurso:

*fonte: tvcamara/cg