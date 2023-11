Vídeo. Carol Gomes desabafa na CMCG: É muito doloroso ouvir o que eu ouvi”

“Estou de coração em paz, porque cumpri pessoalmente todas as exigências legais. Não houve qualquer irregularidade em minha campanha”.

A declaração é de Carol Gomes, eleita pelo Pros no pleito de 2020, que deverá perder o mandato por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, por conta de atribuída fraude na cota de gênero por parte do partido da parlamentar.

Ainda conforme Carol, na sessão desta quinta-feira do Legislativo campinense, “estou sendo punida pelo erro de outra pessoa”.

– É muito doloroso ouvir o que eu ouvi nos últimos dias. E quero pedir respeito, não à pessoa de Carol, mas às mulheres – desabafou Carol.

Veja trecho de seu pronunciamento:

*fonte: tvcamara/cg