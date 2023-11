Vídeo: Bolsonaro avisa de viva voz: Marcelo Queiroga é o candidato do PL em João Pessoa

O seminário ‘João Pessoa, Melhor de Verdade” realizado nesta quarta-feira, no hotel Oceana, em João Pessoa, contou com um ´elemento surpresa´. No meio do evento o ex-presidente Bolsonaro entrou ao vivo, de forma remota, para prestigiar os presentes.

Na live, Bolsonaro reafirmou: “Nós acreditamos em Queiroga para estar à frente da prefeitura de João Pessoa”.

O seminário ‘João Pessoa Melhor, de Verdade’ foi pensado para discutir e propor sugestões que irão integrar o plano de gestão de Marcelo Queiroga, que é pré-candidato a prefeito da capital paraibana.

Conforme Queiroga, até o primeiro semestre de 2024, todo dia 22 de cada mês, será realizado o seminário em todas as regiões de João Pessoa.

A intenção é dialogar com a população, discutindo os grandes temas nos segmentos de saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, geração de emprego e renda, entre outros, e também identificando os problemas de cada bairro da nossa João Pessoa e propondo soluções.

*vídeo – ascom/PL-JP