Nove auxiliares da Prefeitura de João Pessoa poderão disputar as eleições municipais do próximo ano. Em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (23), o prefeito Cícero Lucena (PP) externou que quer antecipar a saída desses auxiliares do governo o quanto antes para não atrapalhar o andamento da máquina administrativa.

Ele disse que já vem conversando com todos e explicando o quanto é importante a tomada de decisão antecipada, porque se entende que é legítima a postulação dos que querem pleitear um cargo de vereador na Câmara Municipal ou outro cargo na próxima eleição.

“Mas também é legítimo a intenção da gestão não ter descontinuidade e de levar o benefício para a população. Então, nós temos conversado com todos, ouvindo os que vão ser candidatos e vamos estabelecer uma data limite para que eles possam deixar a pasta na qual estão dando contribuição à gestão e partir para cuidar do seu projeto de vida como candidato”, explicou.

Indagado para quando estava prevista a saída dos auxiliares, para que ele possa promover a substituição, o prefeito acredita que até o final do ano isso aconteça.